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понедельник, 29 апреля 2024 года   

Главное на сегодня.
Экономика

Нужны ли Нацбанку изменения?

Заррина Салимова, Берн

За что Национальный банк Швейцарии подвергается критике? И как его руководство на нее отвечает?

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Жизнь в Швейцарии

Свобода собраний против экономической выгоды

Надежда Сикорская, Женева

Владельцы магазинов Женевы возмущены участившимися демонстрациями и требуют от правительства принятия мер.

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СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Велемир Хлебников и певцы смерти | Velemir Khlebnikov and Singers of Death
четверг, 2 мая 2024 года
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