Главное на сегодня.
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Экономика
Нужны ли Нацбанку изменения?Заррина Салимова, Берн
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За что Национальный банк Швейцарии подвергается критике? И как его руководство на нее отвечает?
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Жизнь в Швейцарии
Свобода собраний против экономической выгодыНадежда Сикорская, Женева
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Владельцы магазинов Женевы возмущены участившимися демонстрациями и требуют от правительства принятия мер.
Искусственный интеллект, чипы и суперкомпьютерыСтремительное развитие ИИ стимулирует разработку новых мощных инструментов для сверхбыстрых вычислений и способствует развитию конкуренции среди производителей.
Блестящие и серьезные вариации Даниила Трифонова4 и 5 мая известный российский пианист даст сольные концерты в Цюрихе и Базеле. Не пропустите!
Китайский шпион в Бернском Оберланде?По информации телеканала RTS, бывший студент Швейцарской школы гостиничного менеджмента, купивший отель рядом с военным аэропортом в Майрингене, был агентом Пекина.
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.
Позапрошлая война на улице МосквыЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.
420 000 долларов за часы F.P.JourneВырученные на благотворительном аукционе средства будут переданы в Фонд исследований рака груди.