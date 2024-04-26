Главное на сегодня.
Когда покупка дома становится роскошьюСколько швейцарских домохозяйств могут позволить себе приобрести жилье? В каких частях страны недвижимость подорожала особенно сильно? Что происходит на рынке инвестиционной недвижимости? И как будет развиваться рынок жилья в ближайшее время? Ответы на эти и другие вопросы содержатся в новом исследовании UBS.
За кулисами «Лолиты»По сложившейся традиции, мы отмечаем день рождения Владимира Набокова малоизвестной информацией о писателе, слова которого «Все, что есть у меня, - мой язык» украшают страницу нашего издания в Фэйсбуке.
Блестящие и серьезные вариации Даниила Трифонова4 и 5 мая известный российский пианист даст сольные концерты в Цюрихе и Базеле. Не пропустите!
Позапрошлая война на улице МосквыЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.
420 000 долларов за часы F.P.JourneВырученные на благотворительном аукционе средства будут переданы в Фонд исследований рака груди.