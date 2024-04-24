Главное на сегодня.
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Культура
Блестящие и серьезные вариации Даниила ТрифоноваНадежда Сикорская, Цюрих-Базель
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4 и 5 мая известный российский пианист даст сольные концерты в Цюрихе и Базеле. Не пропустите!
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Жизнь в Швейцарии
Китайский шпион в Бернском Оберланде?Заррина Салимова, Майринген
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По информации телеканала RTS, бывший студент Швейцарской школы гостиничного менеджмента, купивший отель рядом с военным аэропортом в Майрингене, был агентом Пекина.
Тайны гштаадского «Дворца»Черная комедия Романа Поланского, вызвавшая крайне противоречивые реакции, вышла на швейцарские экраны – сначала в немецкой части страны, а затем в романдской. Не на многочисленные, но вышла. И привлекла наше внимание.
Сент-Урсанн – жемчужина кантона ЮраМаленький городок на берегу живописной реки Ду по праву включен в список самых красивых туристических деревень мира и несомненно достоин посещения.
Когда покупка дома становится роскошьюСколько швейцарских домохозяйств могут позволить себе приобрести жилье? В каких частях страны недвижимость подорожала особенно сильно? Что происходит на рынке инвестиционной недвижимости? И как будет развиваться рынок жилья в ближайшее время? Ответы на эти и другие вопросы содержатся в новом исследовании UBS.
Позапрошлая война на улице МосквыЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.
420 000 долларов за часы F.P.JourneВырученные на благотворительном аукционе средства будут переданы в Фонд исследований рака груди.