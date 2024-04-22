Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

понедельник, 22 апреля 2024 года   

Главное на сегодня.


 

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Встреча с Марией Степановой | Rencontre avec Marina Stepanova
понедельник, 22 апреля 2024 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Тайны гштаадского «Дворца»

 Черная комедия Романа Поланского, вызвавшая крайне противоречивые реакции, вышла на швейцарские экраны – сначала в немецкой части страны, а затем в романдской. Не на многочисленные, но вышла. И привлекла наше внимание.

Всего просмотров: 611

Сент-Урсанн – жемчужина кантона Юра

Маленький городок на берегу живописной реки Ду по праву включен в список самых красивых туристических деревень мира и несомненно достоин посещения.

Всего просмотров: 540

Сейчас – самое время

В цюрихском Кунстхаусе проходит первая в Швейцарии ретроспектива одной из самых известных художниц европейского поп-арта Кики Когельник.

Всего просмотров: 512
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

420 000 долларов за часы F.P.Journe

 Вырученные на благотворительном аукционе средства будут переданы в Фонд исследований рака груди.

Всего просмотров: 1,032

Весенние прогулки по Швейцарии

 Луга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.

Всего просмотров: 3,695

Позапрошлая война на улице Москвы

 Лозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.

Всего просмотров: 1,404
© 2024 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top