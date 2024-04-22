Главное на сегодня.
Тайны гштаадского «Дворца»Черная комедия Романа Поланского, вызвавшая крайне противоречивые реакции, вышла на швейцарские экраны – сначала в немецкой части страны, а затем в романдской. Не на многочисленные, но вышла. И привлекла наше внимание.
Сент-Урсанн – жемчужина кантона ЮраМаленький городок на берегу живописной реки Ду по праву включен в список самых красивых туристических деревень мира и несомненно достоин посещения.
Сейчас – самое времяВ цюрихском Кунстхаусе проходит первая в Швейцарии ретроспектива одной из самых известных художниц европейского поп-арта Кики Когельник.
420 000 долларов за часы F.P.JourneВырученные на благотворительном аукционе средства будут переданы в Фонд исследований рака груди.
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.
Позапрошлая война на улице МосквыЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.