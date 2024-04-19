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пятница, 19 апреля 2024 года   

Главное на сегодня.
Культура

Тайны гштаадского «Дворца»

Надежда Сикорская, Гштаад

Черная комедия Романа Поланского, вызвавшая крайне противоречивые реакции, вышла на швейцарские экраны – сначала в немецкой части страны, а тем в романдской. Не на многочисленные, но вышла. И привлекла наше внимание.

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Жизнь в Швейцарии

Сент-Урсанн – жемчужина кантона Юра

Заррина Салимова, Сент-Урсанн

Маленький городок на берегу живописной реки Ду по праву включен в список самых красивых туристических деревень мира и несомненно достоин посещения.

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Встреча с Марией Степановой | Rencontre avec Marina Stepanova
понедельник, 22 апреля 2024 года
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