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вторник, 16 апреля 2024 года   

Главное на сегодня.
Экономика

Отличные результаты швейцарских кантональных банков

Заррина Салимова, Лозанна

Совокупная чистая прибыль кантональных кредитно-финансовых учреждений выросла в прошлом году на 19%. Однако далеко не все клиенты банков выигрывают от этой тенденции.

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Жизнь в Швейцарии

Не пересекаемая «Тонкая синяя линия»

Надежда Сикорская, Лозанна

Значок, изначально обозначавший солидарность сил правопорядка и грань между правоохранительными органами и анархией, запрещен к использованию полицией кантона Во. Почему?

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Бабушки против Швейцарии – 1:0

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Нейтралитет Швейцарии – так «да» или «нет»?

 Сегодня, 11 апреля 2024 года в 14 часов комитет народной инициативы «Сохранить нейтралитет Швейцарии» передаст в Федеральную канцелярию текст, набравший более 140 тысяч подписей. Готовьтесь и вы высказать свое мнение.

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