Главное на сегодня.
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Экономика
Отличные результаты швейцарских кантональных банковЗаррина Салимова, Лозанна
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Совокупная чистая прибыль кантональных кредитно-финансовых учреждений выросла в прошлом году на 19%. Однако далеко не все клиенты банков выигрывают от этой тенденции.
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Жизнь в Швейцарии
Не пересекаемая «Тонкая синяя линия»Надежда Сикорская, Лозанна
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Значок, изначально обозначавший солидарность сил правопорядка и грань между правоохранительными органами и анархией, запрещен к использованию полицией кантона Во. Почему?
Бабушки против Швейцарии – 1:0Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге вынес историческое решение, осудив Швейцарию за бездействие в области защиты климата. Иск был подан ассоциацией швейцарских пенсионерок-экоактивисток, средний возраст которых составляет 73 года.
Стоит ли ждать, пока грянет гром?Число правонарушений, зарегистрированных швейцарской полицией в 2023 году, выросло на 14% по сравнению с предыдущим годом. И что с этим делать?
Нейтралитет Швейцарии – так «да» или «нет»?Сегодня, 11 апреля 2024 года в 14 часов комитет народной инициативы «Сохранить нейтралитет Швейцарии» передаст в Федеральную канцелярию текст, набравший более 140 тысяч подписей. Готовьтесь и вы высказать свое мнение.
Позапрошлая война на улице МосквыЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.
420 000 долларов за часы F.P.JourneВырученные на благотворительном аукционе средства будут переданы в Фонд исследований рака груди.