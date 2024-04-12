Главное на сегодня.
Сольный концерт Николая Луганского17 апреля известный российский пианист представит на сцене женевского Виктория-холла программу, которая привлечет любителей не только фортепианной музыки, но и оперы.
Красный Крест бледнеет на глазахВнутренний кризис древнейшей гуманитарной организации вкупе с недовольством ею со стороны правительств ряда стран выглядит пятном на солнце Международной Женевы.
Вопросы здравоохранения и энергоснабжения – на референдум9 июня швейцарский народ проголосует по четырем предложениям, которые, без преувеличения, касаются всех и каждого.
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.
Позапрошлая война на улице МосквыЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.
420 000 долларов за часы F.P.JourneВырученные на благотворительном аукционе средства будут переданы в Фонд исследований рака груди.