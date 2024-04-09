В некоторых странах поэтов арестовывают за пару строф, прочитанных на площади (плавали, знаем), в других же, наоборот, бывшие тюрьмы превращают в Дома поэзии. Что из этого больше способствует писанию, неизвестно, но есть повод об этом поразмышлять – открытие Дома Швейцарской поэзии. Предоставляем слово поэту.