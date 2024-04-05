Главное на сегодня.
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Культура
Тюрьма – дом поэзии?Павел Арсеньев , Веве
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В некоторых странах поэтов арестовывают за пару строф, прочитанных на площади (плавали, знаем), в других же, наоборот, бывшие тюрьмы превращают в Дома поэзии. Что из этого больше способствует писанию, неизвестно, но есть повод об этом поразмышлять – открытие Дома Швейцарской поэзии. Предоставляем слово поэту.
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Культура
Прошлое, настоящее и будущее на Visions du réelЗаррина Салимова, Ньон
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С 12 апреля по 21 апреля в Нионе в 55-й раз пройдет международный фестиваль документального кино. Рассказываем о картинах, которые наверняка заинтересуют наших читателей.
Новые виды мошенничества в ШвейцарииФальшивые драгоценности в почтовом ящике, искусственный интеллект, поддельные покупатели – злоумышленники используют для обмана все более изощренные уловки.
Какую ипотечную стратегию лучше выбрать?Как отреагировал рынок недвижимости на снижение ключевой ставки Нацбанка? И что стоит учитывать тем, кто планирует взять кредит на покупку дома или квартиры?
За чей счет будет выплачиваться 13-я пенсия?Федеральный совет представил два варианта финансирования дополнительной пенсии – оба предусматривают увеличение отчислений с заработной платы.
420 000 долларов за часы F.P.JourneВырученные на благотворительном аукционе средства будут переданы в Фонд исследований рака груди.
Позапрошлая война на улице МосквыЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.