Главное на сегодня.
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Экономика
Какую ипотечную стратегию лучше выбрать?Заррина Салимова, Берн
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Как отреагировал рынок недвижимости на снижение ключевой ставки Нацбанка? И что стоит учитывать тем, кто планирует взять кредит на покупку дома или квартиры?
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Культура
И даже в области балета…Надежда Сикорская, Базель-Лозанна-Цюрих
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… нужно идти в ногу со временем. Кому и как это удается, вы сможете оценить, побывав на гала-вечерах международных звезд в Базеле, Лозанне и Цюрихе.
Новые виды мошенничества в ШвейцарииФальшивые драгоценности в почтовом ящике, искусственный интеллект, поддельные покупатели – злоумышленники используют для обмана все более изощренные уловки.
За чей счет будет выплачиваться 13-я пенсия?Федеральный совет представил два варианта финансирования дополнительной пенсии – оба предусматривают увеличение отчислений с заработной платы.
Cокровища Сан-Карло ди НегрентиноСтаринная церковь в долине Бленио подобна шкатулке с драгоценностями: за строгим каменным фасадом скрываются яркие фрески в романском и позднеготическом стиле.
Позапрошлая война на улице МосквыЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.
420 000 долларов за часы F.P.JourneВырученные на благотворительном аукционе средства будут переданы в Фонд исследований рака груди.