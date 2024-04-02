Культура И даже в области балета… Надежда Сикорская, Базель-Лозанна-Цюрих … нужно идти в ногу со временем. Кому и как это удается, вы сможете оценить, побывав на гала-вечерах международных звезд в Базеле, Лозанне и Цюрихе. подробнее