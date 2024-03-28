Дорогие читатели! Пятница 29 марта и понедельник 1 апреля - официальные выходные дни в Швейцарии, поэтому следующую рассылку вы получите во вторник, 2 апреля. Однако и в следующие четыре дня мы будем рассказывать вам интересные истории в соцсетах, так что оставайтесь с нами.

А пока - главное на сегодня.