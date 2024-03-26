Главное на сегодня.
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Экономика
Неужели в Женеве понизят налоги?Надежда Сикорская, Женева
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По итогам 2023 года в кантоне зафиксировано 1,8 миллиарда дополнительных налоговых поступлений. Министр финансов Натали Фонтане говорит о снижении налогов и бесплатный проезд в общественном транспорте для молодежи.
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Культура
Эксплуатация детского труда в ШвейцарииНадежда Сикорская, Цюрих
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Не пугайтесь, дорогие читатели, речь идет не о сегодняшних событиях, а о делах 19 и 20 столетий – минувших, но не забытых.
Сюрприз от НацбанкаШвейцарский центральный банк (BNS/SNB) неожиданно объявил в четверг о снижении ключевой ставки.
Уколы для похудения – в базовой страховкеС марта швейцарские страховые компании покрывают лечение с помощью инъекций Wegovy – но только при соблюдении ряда условий.
Казус RolexЮридический спор между известной швейцарской часовой маркой и небольшой женевской мастерской вывел на первый план вопрос: кто может заниматься персонализацией часов?
420 000 долларов за часы F.P.JourneВырученные на благотворительном аукционе средства будут переданы в Фонд исследований рака груди.
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.
Позапрошлая война на улице МосквыЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.