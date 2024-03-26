Экономика Неужели в Женеве понизят налоги? Надежда Сикорская, Женева По итогам 2023 года в кантоне зафиксировано 1,8 миллиарда дополнительных налоговых поступлений. Министр финансов Натали Фонтане говорит о снижении налогов и бесплатный проезд в общественном транспорте для молодежи. подробнее