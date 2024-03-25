Сюрприз от НацбанкаШвейцарский центральный банк (BNS/SNB) неожиданно объявил в четверг о снижении ключевой ставки.
Уколы для похудения – в базовой страховкеС марта швейцарские страховые компании покрывают лечение с помощью инъекций Wegovy – но только при соблюдении ряда условий.
Как поживает швейцарский средний класс?Какие доходы имеет эта важная группа населения? И с какими трудностями она сталкивается?
Позапрошлая война на улице МосквыЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.
420 000 долларов за часы F.P.JourneВырученные на благотворительном аукционе средства будут переданы в Фонд исследований рака груди.