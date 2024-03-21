Главное на сегодня.
За кого проголосовала «русская» Швейцария?В воскресенье 17 марта граждане России, проживающие или временно находящиеся в Швейцарской Конфедерации, имели возможность выполнить свой гражданский долг и принять участие в выборах президента России.
Швейцарские железные дороги - от логистики до политикиСогласно имеющейся информации, руководство Швейцарских железных дорог (SBB/CFF) ведет переговоры с другими компаниями, чтобы приблизить финансовый центр Швейцарии к Флоренции, Риму и Копенгагену, а также изучают надписи на стенах собственных поездов.
Как поживает швейцарский средний класс?Какие доходы имеет эта важная группа населения? И с какими трудностями она сталкивается?
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.
Позапрошлая война на улице МосквыЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.
420 000 долларов за часы F.P.JourneВырученные на благотворительном аукционе средства будут переданы в Фонд исследований рака груди.