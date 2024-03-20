Главное на сегодня.
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Культура
Музыка и живопись в одном концертеНадежда Сикорская, Женева
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Агентство Caecilia приглашает на камерный концерт в Женевской консерватории. В программе – произведения Дворжака и Шостаковича. Плюс картина.
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Швейцарский стиль
Казус RolexЗаррина Салимова, Женева
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Юридический спор между известной швейцарской часовой маркой и небольшой женевской мастерской вывел на первый план вопрос: кто может заниматься персонализацией часов?
За кого проголосовала «русская» Швейцария?В воскресенье 17 марта граждане России, проживающие или временно находящиеся в Швейцарской Конфедерации, имели возможность выполнить свой гражданский долг и принять участие в выборах президента России.
Швейцарские железные дороги - от логистики до политикиСогласно имеющейся информации, руководство Швейцарских железных дорог (SBB/CFF) ведет переговоры с другими компаниями, чтобы приблизить финансовый центр Швейцарии к Флоренции, Риму и Копенгагену, а также изучают надписи на стенах собственных поездов.
Русские деньги для помощи Украине?21 и 22 марта в Брюсселе пройдет европейский саммит, в рамках которого, возможно, будет решен вопрос об использовании (или нет) замороженных российских активов для поддержки и восстановления Украины. Что думают об этом в Швейцарии?
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.
Позапрошлая война на улице МосквыЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.
420 000 долларов за часы F.P.JourneВырученные на благотворительном аукционе средства будут переданы в Фонд исследований рака груди.