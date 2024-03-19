Главное на сегодня.
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Экономика
Как поживает швейцарский средний класс?Заррина Салимова, Берн
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Какие доходы имеет эта важная группа населения? И с какими трудностями она сталкивается?
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Культура
Что вы знаете о Сименоне?Надежда Сикорская, Монтрише
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Выставка, посвященная знаменитому бельгийскому мастеру детектива, открылась в Фонде Яна Михальского в Монрише.
За кого проголосовала «русская» Швейцария?В воскресенье 17 марта граждане России, проживающие или временно находящиеся в Швейцарской Конфедерации, имели возможность выполнить свой гражданский долг и принять участие в выборах президента России.
Позапрошлая война на улице МосквыЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.
Михаил Сучков: «Позитивный швейцарский опыт»Героями рубрики Наши люди становятся самые разные, но всегда интересные персонажи, которых мы стараемся поддержать как в радостные моменты, так и в трудные. Сегодняшний наш рассказ – история успеха.
Позапрошлая война на улице МосквыЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.
420 000 долларов за часы F.P.JourneВырученные на благотворительном аукционе средства будут переданы в Фонд исследований рака груди.