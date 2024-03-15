Экономика Русские деньги для помощи Украине? Надежда Сикорская, Берн 21 и 22 марта в Брюсселе пройдет европейский саммит, в рамках которого, возможно, будет решен вопрос об использовании (или нет) замороженных российских активов для поддержки и восстановления Украины. Что думают об этом в Швейцарии? подробнее