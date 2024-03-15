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пятница, 15 марта 2024 года   

Главное на сегодня.
Экономика

Русские деньги для помощи Украине?

Надежда Сикорская, Берн

21 и 22 марта в Брюсселе пройдет европейский саммит, в рамках которого, возможно, будет решен вопрос об использовании (или нет) замороженных российских активов для поддержки и восстановления Украины. Что думают об этом в Швейцарии?

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Культура

Прекрасные и удивительные лица ар-брюта

Ника Пархомовская, Лозанна

В лозаннской «Коллекции ар-брюта» в эти дни проходит выставка «Лица», которую мы настоятельно рекомендуем посетить тем, кто интересуется всем новым, необычным и непривычным в современном искусстве.

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среда, 27 марта 2024 года
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