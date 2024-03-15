Главное на сегодня.
|
Экономика
Русские деньги для помощи Украине?Надежда Сикорская, Берн
подробнее
21 и 22 марта в Брюсселе пройдет европейский саммит, в рамках которого, возможно, будет решен вопрос об использовании (или нет) замороженных российских активов для поддержки и восстановления Украины. Что думают об этом в Швейцарии?
|
Культура
Прекрасные и удивительные лица ар-брютаНика Пархомовская, Лозанна
подробнее
В лозаннской «Коллекции ар-брюта» в эти дни проходит выставка «Лица», которую мы настоятельно рекомендуем посетить тем, кто интересуется всем новым, необычным и непривычным в современном искусстве.
Позапрошлая война на улице МосквыЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.
Как деньги из Швейцарии обогащают Аль-Каиду?По данным аналитиков, ежегодно через криптовалюты отмывается более 20 миллиардов долларов грязных активов. Как это происходит?
Большое будущее Женевского университетаПерестройка кампуса и возведение двух новых зданий – утверждение масштабного строительного проекта должно стать лебединой песней ректора Ива Флюкигера, который покинет свой пост в конце марта.
420 000 долларов за часы F.P.JourneВырученные на благотворительном аукционе средства будут переданы в Фонд исследований рака груди.
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.
Позапрошлая война на улице МосквыЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.