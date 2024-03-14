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«Это нападение на всех нас»

 Нападение на ортодоксального еврея в Цюрихе вызвало резонанс по всей Швейцарии. Нападавшего могут лишить швейцарского гражданства, а парламент высказался за создание национального плана борьбы с антисемитизмом.

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Аннет Жигон, женщина-архитектор

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420 000 долларов за часы F.P.Journe

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