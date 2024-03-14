Главное на сегодня.
«Это нападение на всех нас»Нападение на ортодоксального еврея в Цюрихе вызвало резонанс по всей Швейцарии. Нападавшего могут лишить швейцарского гражданства, а парламент высказался за создание национального плана борьбы с антисемитизмом.
Аннет Жигон, женщина-архитекторПо случаю 8 марта сегодняшняя статья из цикла «Архитектура Швейцарии» посвящается редкому в Швейцарии архитектору-женщине.
Как деньги из Швейцарии обогащают Аль-Каиду?По данным аналитиков, ежегодно через криптовалюты отмывается более 20 миллиардов долларов грязных активов. Как это происходит?
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.
Позапрошлая война на улице МосквыЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.
420 000 долларов за часы F.P.JourneВырученные на благотворительном аукционе средства будут переданы в Фонд исследований рака груди.