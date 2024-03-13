Политика Как помогать Украине, сохраняя нейтралитет? Надежда Сикорская, Берн Этот вопрос остается головоломкой для членов правительства и для политических партий Швейцарии: и те, и другие ищут, кажется, способ, обойти национальные законы, при этом не нарушив их. подробнее