Главное на сегодня.
|
Политика
Как помогать Украине, сохраняя нейтралитет?Надежда Сикорская, Берн
подробнее
Этот вопрос остается головоломкой для членов правительства и для политических партий Швейцарии: и те, и другие ищут, кажется, способ, обойти национальные законы, при этом не нарушив их.
|
Наши люди
Михаил Сучков: «Позитивный швейцарский опыт»Надежда Сикорская, Женева
подробнее
Героями рубрики Наши люди становятся самые разные, но всегда интересные персонажи, которых мы стараемся поддержать как в радостные моменты, так и в трудные. Сегодняшний наш рассказ – история успеха.
«Это нападение на всех нас»Нападение на ортодоксального еврея в Цюрихе вызвало резонанс по всей Швейцарии. Нападавшего могут лишить швейцарского гражданства, а парламент высказался за создание национального плана борьбы с антисемитизмом.
Григорий Соколов. Соло.19 марта выдающийся пианист нашего времени исполнит в Женеве произведения И. С. Баха, Шопена и Шумана.
Аннет Жигон, женщина-архитекторПо случаю 8 марта сегодняшняя статья из цикла «Архитектура Швейцарии» посвящается редкому в Швейцарии архитектору-женщине.
О Мастерах и МаргаритахСовсем новый фильм Михаила Локшина по одному из самых известных произведений русской литературы чудом пробрался на швейцарские экраны. Правда, только по-русски.
Зачем сегодня учить русский?Посвященный этой теме круглый стол прошел в Женевском университете и вызвал бурную реакцию среди наших читателей.
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.