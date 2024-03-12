Главное на сегодня.
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Образование и наука
Большое будущее Женевского университетаНадежда Сикорская, Женева
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Перестройка кампуса и возведение двух новых зданий – утверждение масштабного строительного проекта должно стать лебединой песней ректора Ива Флюкигера, который покинет свой пост в конце марта.
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Уголок гурмана
Десерт как произведение искусстваЗаррина Салимова, Женева
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14 марта в Женеве можно будет продегустировать необычные десерты украинского кондитера Алины Прокопенко, живущей сейчас в Париже.
О Мастерах и МаргаритахСовсем новый фильм Михаила Локшина по одному из самых известных произведений русской литературы чудом пробрался на швейцарские экраны. Правда, только по-русски.
«Это нападение на всех нас»Нападение на ортодоксального еврея в Цюрихе вызвало резонанс по всей Швейцарии. Нападавшего могут лишить швейцарского гражданства, а парламент высказался за создание национального плана борьбы с антисемитизмом.
Ярик Кузнецов и его проект роботизированной пермакультурыНаш сегодняшний гость – студент Федеральной политехнической школы Цюриха (ETHZ), ставший победителем конкурса идей Franxini.
Зачем сегодня учить русский?Посвященный этой теме круглый стол прошел в Женевском университете и вызвал бурную реакцию среди наших читателей.
О Мастерах и МаргаритахСовсем новый фильм Михаила Локшина по одному из самых известных произведений русской литературы чудом пробрался на швейцарские экраны. Правда, только по-русски.
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.