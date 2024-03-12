Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

вторник, 12 марта 2024 года   

Главное на сегодня.
Образование и наука

Большое будущее Женевского университета

Надежда Сикорская, Женева

Перестройка кампуса и возведение двух новых зданий – утверждение масштабного строительного проекта должно стать лебединой песней ректора Ива Флюкигера, который покинет свой пост в конце марта.

подробнее

Уголок гурмана

Десерт как произведение искусства

Заррина Салимова, Женева

14 марта в Женеве можно будет продегустировать необычные десерты украинского кондитера Алины Прокопенко, живущей сейчас в Париже.

подробнее

 

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.14
CHF-EUR 1.04
CHF-RUB 103.38

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Выборы президента Российской Федерации |
воскресенье, 17 марта 2024 года
"Праздники" | Jours de fête
четверг, 14 марта 2024 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

О Мастерах и Маргаритах

 Совсем новый фильм Михаила Локшина по одному из самых известных произведений русской литературы чудом пробрался на швейцарские экраны. Правда, только по-русски.

Всего просмотров: 924

«Это нападение на всех нас»

 Нападение на ортодоксального еврея в Цюрихе вызвало резонанс по всей Швейцарии. Нападавшего могут лишить швейцарского гражданства, а парламент высказался за создание национального плана борьбы с антисемитизмом.

Всего просмотров: 596

Ярик Кузнецов и его проект роботизированной пермакультуры

 Наш сегодняшний гость – студент Федеральной политехнической школы Цюриха (ETHZ), ставший победителем конкурса идей Franxini.

Всего просмотров: 551
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Зачем сегодня учить русский?

Посвященный этой теме круглый стол прошел в Женевском университете и вызвал бурную реакцию среди наших читателей.

Всего просмотров: 2,325

О Мастерах и Маргаритах

 Совсем новый фильм Михаила Локшина по одному из самых известных произведений русской литературы чудом пробрался на швейцарские экраны. Правда, только по-русски.

Всего просмотров: 924

Весенние прогулки по Швейцарии

 Луга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.

Всего просмотров: 3,026
© 2024 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top