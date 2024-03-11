Главное на сегодня.
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Экономика
Как деньги из Швейцарии обогащают Аль-Каиду?Надежда Сикорская, Берн
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По данным аналитиков, ежегодно через криптовалюты отмывается более 20 миллиардов долларов грязных активов. Как это происходит?
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Образование и наука
Изучая космосЗаррина Салимова, Цюрих
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В сентябре в Федеральной политехнической школе Цюриха (ETHZ) откроется новая магистерская программа по изучению космоса, инициированная бывшим главой исследовательских миссий НАСА Томасом Цурбухеном.
О Мастерах и МаргаритахСовсем новый фильм Михаила Локшина по одному из самых известных произведений русской литературы чудом пробрался на швейцарские экраны. Правда, только по-русски.
Жизнь прекрасна, или Больно только когда смеюсьНа сцене Театра Каружа до 16 марта идет комедия Николая Эрдмана «Самоубийца» в постановке Жана Беллорини. Не пропустите это событие!
«Это нападение на всех нас»Нападение на ортодоксального еврея в Цюрихе вызвало резонанс по всей Швейцарии. Нападавшего могут лишить швейцарского гражданства, а парламент высказался за создание национального плана борьбы с антисемитизмом.
Зачем сегодня учить русский?Посвященный этой теме круглый стол прошел в Женевском университете и вызвал бурную реакцию среди наших читателей.
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.
О Мастерах и МаргаритахСовсем новый фильм Михаила Локшина по одному из самых известных произведений русской литературы чудом пробрался на швейцарские экраны. Правда, только по-русски.