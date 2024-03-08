Дорогие читательницы!
Обойдемся в этот день 8 марта без тривиальных слов - как-то не до них. А пожелание у нас вам и нам одно: чтобы наши любимые мужчины всех возрастов не умирали насильственной смертью от рук преступников любых мастей и политических ориентаций. Мира нам всем, все остальное обязательно приложится.
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Жизнь в Швейцарии
«Это нападение на всех нас»Заррина Салимова, Цюрих
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Нападение на ортодоксального еврея в Цюрихе вызвало резонанс по всей Швейцарии. Нападавшего могут лишить швейцарского гражданства, а парламент высказался за создание национального плана борьбы с антисемитизмом.
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Жизнь в Швейцарии
Аннет Жигон, женщина-архитекторЛеонид Слонимский, Цюрих
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По случаю 8 марта сегодняшняя статья из цикла «Архитектура Швейцарии» посвящается редкому в Швейцарии архитектору-женщине.
Их разыскивает РоссияНа днях стало известно, что министерство внутренних дел России разыскивает десять граждан Швейцарии. Кто они?
Результаты голосования 3 мартаПолучат ли швейцарские пенсионеры подарок в виде 13-й пенсии? И будет ли повышен пенсионный возраст?
О Мастерах и МаргаритахСовсем новый фильм Михаила Локшина по одному из самых известных произведений русской литературы чудом пробрался на швейцарские экраны. Правда, только по-русски.
О Мастерах и МаргаритахСовсем новый фильм Михаила Локшина по одному из самых известных произведений русской литературы чудом пробрался на швейцарские экраны. Правда, только по-русски.
Константин Митенев: В ожидании высылкиКак известный санкт-петербургский художник, работы которого выставлялись во многих странах мира, оказался в швейцарском миграционном центре, и можно ли рассчитывать на гуманность швейцарских властей?
Зачем сегодня учить русский?Посвященный этой теме круглый стол прошел в Женевском университете и вызвал бурную реакцию среди наших читателей.