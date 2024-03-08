Дорогие читательницы!

Обойдемся в этот день 8 марта без тривиальных слов - как-то не до них. А пожелание у нас вам и нам одно: чтобы наши любимые мужчины всех возрастов не умирали насильственной смертью от рук преступников любых мастей и политических ориентаций. Мира нам всем, все остальное обязательно приложится.