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пятница, 8 марта 2024 года   

Дорогие читательницы!

 

Обойдемся в этот день 8 марта без тривиальных слов - как-то не до них. А пожелание у нас вам и нам одно: чтобы наши любимые мужчины всех возрастов не умирали насильственной смертью от рук преступников любых мастей и политических ориентаций. Мира нам всем, все остальное обязательно приложится.
Жизнь в Швейцарии

«Это нападение на всех нас»

Заррина Салимова, Цюрих

Нападение на ортодоксального еврея в Цюрихе вызвало резонанс по всей Швейцарии. Нападавшего могут лишить швейцарского гражданства, а парламент высказался за создание национального плана борьбы с антисемитизмом.

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Жизнь в Швейцарии

Аннет Жигон, женщина-архитектор

Леонид Слонимский, Цюрих

По случаю 8 марта сегодняшняя статья из цикла «Архитектура Швейцарии» посвящается редкому в Швейцарии архитектору-женщине.

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