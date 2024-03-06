С 8 по 17 марта в Женеве пройдет Международный кинофестиваль и форум по правам человека (FIFDH). В программе – беседа с Дмитрием Муратовым, а также остроактуальные фильмы о войне в Украине, конфликте в Нагорном Карабахе, положении женщин в Чечне, представителях российского ЛГБТКА+-сообщества, ситуации в Беларуси и многом другом.