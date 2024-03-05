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вторник, 5 марта 2024 года   

Главное на сегодня.
Культура

Жизнь прекрасна, или Больно только когда смеюсь

Надежда Сикорская, Женева

На сцене Театра Каружа до 16 марта идет комедия Николая Эрдмана «Самоубийца» в постановке Жана Беллорини. Не пропустите это событие!

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Экономика

А не махнуться ли нам домами?

Заррина Салимова, Лозанна

В условиях обострившегося жилищного кризиса особый интерес вызывает пилотный проект, запущенный лозаннскими властями.

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