Главное на сегодня.
Миграционный кризис в ШвейцарииДискуссии вокруг интеграции обладателей статуса S и ужесточения системы предоставления убежища в целом разгорелись с новой силой.
Как поживают швейцарские нефтетрейдеры без российской нефти?Швейцария господствовала в сфере торговли «черным золотом» из России на протяжении тридцати лет. Что изменилось после начала войны?
Кто готов к музыкальному марафону?9 марта, после долгих ремонтных работ, в Женеве откроется новая музыкальная площадка, программа которой рискует составить конкуренцию Виктория-холлу.
«Мирный саммит» в Швейцарии, «за» и «против»Инициатива Иньяцио Кассиса, еще далекая от конкретизации, уже вызвала раскол в швейцарском общественном мнении.
Зачем сегодня учить русский?Посвященный этой теме круглый стол прошел в Женевском университете и вызвал бурную реакцию среди наших читателей.
Константин Митенев: В ожидании высылкиКак известный санкт-петербургский художник, работы которого выставлялись во многих странах мира, оказался в швейцарском миграционном центре, и можно ли рассчитывать на гуманность швейцарских властей?