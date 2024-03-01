Главное на сегодня.
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Культура
FIFDH 2024: между сопротивлением и протестомЗаррина Салимова, Женева
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С 8 по 17 марта в Женеве пройдет Международный кинофестиваль и форум по правам человека (FIFDH). В программе – беседа с Дмитрием Муратовым, а также остроактуальные фильмы о войне в Украине, конфликте в Нагорном Карабахе, положении женщин в Чечне, представителях российского ЛГБТКА+-сообщества, ситуации в Беларуси и многом другом.
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Жизнь в Швейцарии
Отель на «Волшебной горе»Наталья Беглова, Давос
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Продолжаем публикацию серии очерков Натальи Бегловой, неизменно привлекающих внимание любителей путешествий по историческим местам.
Миграционный кризис в ШвейцарииДискуссии вокруг интеграции обладателей статуса S и ужесточения системы предоставления убежища в целом разгорелись с новой силой.
Заложники в Швейцарии. Дожили?В то время, как тема израильских заложников, уже более четырех месяцев находящихся в руках террористов ХАМАСа, постепенно сходит со страниц швейцарских газет, собственная аналогичная, хоть и гораздо менее трагическая ситуация, всколыхнуло общественность и рискует повлечь за собой важные политические решения.
Как поживают швейцарские нефтетрейдеры без российской нефти?Швейцария господствовала в сфере торговли «черным золотом» из России на протяжении тридцати лет. Что изменилось после начала войны?
Константин Митенев: В ожидании высылкиКак известный санкт-петербургский художник, работы которого выставлялись во многих странах мира, оказался в швейцарском миграционном центре, и можно ли рассчитывать на гуманность швейцарских властей?
Зачем сегодня учить русский?Посвященный этой теме круглый стол прошел в Женевском университете и вызвал бурную реакцию среди наших читателей.
«Мирный саммит» в Швейцарии, «за» и «против»Инициатива Иньяцио Кассиса, еще далекая от конкретизации, уже вызвала раскол в швейцарском общественном мнении.