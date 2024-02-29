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четверг, 29 февраля 2024 года   

Главное на сегодня.
Экономика

Швейцарские компании вовлечены в коррупцию за рубежом

Заррина Салимова, Берн

Согласно опросу, проведенному Университетом прикладных наук Граубюндена (HES) и НПО Transparency Suisse, каждая третья швейцарская компания, вероятно, дает взятки за границей.

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Культура

Кто готов к музыкальному марафону?

Надежда Сикорская, Женева

9 марта, после долгих ремонтных работ, в Женеве откроется новая музыкальная площадка, программа которой рискует составить конкуренцию Виктория-холлу.

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