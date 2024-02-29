Главное на сегодня.
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Экономика
Швейцарские компании вовлечены в коррупцию за рубежомЗаррина Салимова, Берн
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Согласно опросу, проведенному Университетом прикладных наук Граубюндена (HES) и НПО Transparency Suisse, каждая третья швейцарская компания, вероятно, дает взятки за границей.
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Культура
Кто готов к музыкальному марафону?Надежда Сикорская, Женева
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9 марта, после долгих ремонтных работ, в Женеве откроется новая музыкальная площадка, программа которой рискует составить конкуренцию Виктория-холлу.
Украинцы в Швейцарии: два года спустяСогласно планам Федерального совета, к концу 2024 года 40% обладателей статуса S должны найти работу. Насколько достижима эта цель?
Миграционный кризис в ШвейцарииДискуссии вокруг интеграции обладателей статуса S и ужесточения системы предоставления убежища в целом разгорелись с новой силой.
Заложники в Швейцарии. Дожили?В то время, как тема израильских заложников, уже более четырех месяцев находящихся в руках террористов ХАМАСа, постепенно сходит со страниц швейцарских газет, собственная аналогичная, хоть и гораздо менее трагическая ситуация, всколыхнуло общественность и рискует повлечь за собой важные политические решения.
«Мирный саммит» в Швейцарии, «за» и «против»Инициатива Иньяцио Кассиса, еще далекая от конкретизации, уже вызвала раскол в швейцарском общественном мнении.
Константин Митенев: В ожидании высылкиКак известный санкт-петербургский художник, работы которого выставлялись во многих странах мира, оказался в швейцарском миграционном центре, и можно ли рассчитывать на гуманность швейцарских властей?
Зачем сегодня учить русский?Посвященный этой теме круглый стол прошел в Женевском университете и вызвал бурную реакцию среди наших читателей.