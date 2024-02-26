Главное на сегодня.
|
Политика
Заложники в Швейцарии. Дожили?Надежда Сикорская, Ивердон-ле-Бен
подробнее
В то время, как тема израильских заложников, уже более четырех месяцев находящихся в руках террористов ХАМАСа, постепенно сходит со страниц швейцарских газет, собственная аналогичная, хоть и гораздо менее трагическая ситуация, всколыхнуло общественность и рискует повлечь за собой важные политические решения.
|
Здоровье
Берегите врачейЗаррина Салимова, Берн
подробнее
О нехватке медицинского персонала и высоких зарплатах врачей в Швейцарии пишут часто. Гораздо реже – о напряженных условиях работы медиков и их психическом здоровье.
Константин Митенев: В ожидании высылкиКак известный санкт-петербургский художник, работы которого выставлялись во многих странах мира, оказался в швейцарском миграционном центре, и можно ли рассчитывать на гуманность швейцарских властей?
Украинцы в Швейцарии: два года спустяСогласно планам Федерального совета, к концу 2024 года 40% обладателей статуса S должны найти работу. Насколько достижима эта цель?
Необыкновенные приключения итальянцев в ШвейцарииДо 28 апреля в Швейцарском Национальном музее в Цюрихе проходит выставка Italianità. Рассказываем, почему ее стоит посетить, даже если вы не имеете никакого отношения к итальянской общине Швейцарии.
«Мирный саммит» в Швейцарии, «за» и «против»Инициатива Иньяцио Кассиса, еще далекая от конкретизации, уже вызвала раскол в швейцарском общественном мнении.
Зачем сегодня учить русский?Посвященный этой теме круглый стол прошел в Женевском университете и вызвал бурную реакцию среди наших читателей.
Константин Митенев: В ожидании высылкиКак известный санкт-петербургский художник, работы которого выставлялись во многих странах мира, оказался в швейцарском миграционном центре, и можно ли рассчитывать на гуманность швейцарских властей?