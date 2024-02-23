Главное на сегодня.
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Жизнь в Швейцарии
Украинцы в Швейцарии: два года спустяЗаррина Салимова, Берн-Цюрих
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Согласно планам Федерального совета, к концу 2024 года 40% обладателей статуса S должны найти работу. Насколько достижима эта цель?
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Политика
Запретить ХАМАС на пять лет. А дальше?Надежда Сикорская, Берн
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Консультационный процесс, начатый позавчера правительством Швейцарии, можно назвать шагом вперед, однако вопросы предложенный законодательный текст вызывает уже сейчас.
Константин Митенев: В ожидании высылкиКак известный санкт-петербургский художник, работы которого выставлялись во многих странах мира, оказался в швейцарском миграционном центре, и можно ли рассчитывать на гуманность швейцарских властей?
Пенсионный вопрос снова на политической повестке3 марта граждане Швейцарии проголосуют по двум инициативам, предусматривающим поднятие пенсионного возраста до 66 лет и выплату тринадцатой пенсии.
Женевские новости, хорошие и разныеЖеневские власти решили уравнять чиновников с остальными гражданами, поддержать жертв ремонтных работ и проложить пешеходный мост через озеро
Зачем сегодня учить русский?Посвященный этой теме круглый стол прошел в Женевском университете и вызвал бурную реакцию среди наших читателей.
«Мирный саммит» в Швейцарии, «за» и «против»Инициатива Иньяцио Кассиса, еще далекая от конкретизации, уже вызвала раскол в швейцарском общественном мнении.
Константин Митенев: В ожидании высылкиКак известный санкт-петербургский художник, работы которого выставлялись во многих странах мира, оказался в швейцарском миграционном центре, и можно ли рассчитывать на гуманность швейцарских властей?