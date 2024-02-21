Главное на сегодня.
|
Наши люди
Константин Митенев: В ожидании высылкиНадежда Сикорская, Экубленс
подробнее
Как известный санкт-петербургский художник, работы которого выставлялись во многих странах мира, оказался в швейцарском миграционном центре, и можно ли рассчитывать на гуманность швейцарских властей?
|
Экономика
Цюрихские банкиры в ЛозаннеЗаррина Салимова, Цюрих-Лозанна
подробнее
Цюрихский кантональный банк (ZKB) откроет филиал в Лозанне. Что это означает для лозаннского финансового центра? И стоит ли Водуазскому кантональному банку (BCV) опасаться конкуренции?
Живое дыхание российского современного танцаЕжегодный женевский фестиваль Antigel, объединяющий самые разные виды искусства, продлится до 24 февраля. Впервые за все время его существования в его программе – сразу три спектакля российского современного танца, которые еще только ждут встречи со зрителем.
Квартирный вопрос в ШвейцарииФедеральный советник Ги Пармелен представил план борьбы с нехваткой жилья. Предложенные меры вызвали энтузиазм далеко не у всех.
В Migros грядет реструктуризацияСокращение рабочих мест, продажа дочерних предприятий, переориентация бизнеса – швейцарский лидер розничной торговли готовится к радикальным переменам.
«Мирный саммит» в Швейцарии, «за» и «против»Инициатива Иньяцио Кассиса, еще далекая от конкретизации, уже вызвала раскол в швейцарском общественном мнении.
Зачем сегодня учить русский?Посвященный этой теме круглый стол прошел в Женевском университете и вызвал бурную реакцию среди наших читателей.
Константин Митенев: В ожидании высылкиКак известный санкт-петербургский художник, работы которого выставлялись во многих странах мира, оказался в швейцарском миграционном центре, и можно ли рассчитывать на гуманность швейцарских властей?