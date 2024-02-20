Главное на сегодня.
Живое дыхание российского современного танцаЕжегодный женевский фестиваль Antigel, объединяющий самые разные виды искусства, продлится до 24 февраля. Впервые за все время его существования в его программе – сразу три спектакля российского современного танца, которые еще только ждут встречи со зрителем.
Квартирный вопрос в ШвейцарииФедеральный советник Ги Пармелен представил план борьбы с нехваткой жилья. Предложенные меры вызвали энтузиазм далеко не у всех.
В Migros грядет реструктуризацияСокращение рабочих мест, продажа дочерних предприятий, переориентация бизнеса – швейцарский лидер розничной торговли готовится к радикальным переменам.
Расстанется ли Художественный музей Базеля со своим «Таможенником»?Несколько франкоязычных изданий Швейцарии уже преподнесли новость о реституции, как если бы вопрос был решен. Однако это далеко не так.
Зачем сегодня учить русский?Посвященный этой теме круглый стол прошел в Женевском университете и вызвал бурную реакцию среди наших читателей.
«Мирный саммит» в Швейцарии, «за» и «против»Инициатива Иньяцио Кассиса, еще далекая от конкретизации, уже вызвала раскол в швейцарском общественном мнении.