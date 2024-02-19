Главное на сегодня.
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Политика
Пенсионный вопрос снова на политической повесткеЗаррина Салимова, Берн
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3 марта граждане Швейцарии проголосуют по двум инициативам, предусматривающим поднятие пенсионного возраста до 66 лет и выплату тринадцатой пенсии.
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Жизнь в Швейцарии
Женевские новости, хорошие и разныеНадежда Сикорская, Женева
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Женевские власти решили уравнять чиновников с остальными гражданами, поддержать жертв ремонтных работ и проложить пешеходный мост через озеро
Где в Швейцарии лучше всего жить?Ответ на этот вопрос можно найти в новом исследовании City Statistics 2024.
Живое дыхание российского современного танцаЕжегодный женевский фестиваль Antigel, объединяющий самые разные виды искусства, продлится до 24 февраля. Впервые за все время его существования в его программе – сразу три спектакля российского современного танца, которые еще только ждут встречи со зрителем.
JTI – лучший работодатель мира. В десятый раз подрядТак была оценена способность компании создавать комфортную и эффективную рабочую атмосферу для 46 тысяч ее сотрудников по всему миру.
Зачем сегодня учить русский?Посвященный этой теме круглый стол прошел в Женевском университете и вызвал бурную реакцию среди наших читателей.
Расстанется ли Художественный музей Базеля со своим «Таможенником»?Несколько франкоязычных изданий Швейцарии уже преподнесли новость о реституции, как если бы вопрос был решен. Однако это далеко не так.
«Мирный саммит» в Швейцарии, «за» и «против»Инициатива Иньяцио Кассиса, еще далекая от конкретизации, уже вызвала раскол в швейцарском общественном мнении.