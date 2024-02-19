Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

понедельник, 19 февраля 2024 года   

16.02.2024 - 13:28Умер Алексей Навальный

Главное на сегодня.
Политика

Пенсионный вопрос снова на политической повестке

Заррина Салимова, Берн

3 марта граждане Швейцарии проголосуют по двум инициативам, предусматривающим поднятие пенсионного возраста до 66 лет и выплату тринадцатой пенсии.

подробнее

Жизнь в Швейцарии

Женевские новости, хорошие и разные

Надежда Сикорская, Женева

Женевские власти решили уравнять чиновников с остальными гражданами, поддержать жертв ремонтных работ и проложить пешеходный мост через озеро

подробнее

 

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.13
CHF-EUR 1.06
CHF-RUB 105.03

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Где в Швейцарии лучше всего жить?

Ответ на этот вопрос можно найти в новом исследовании City Statistics 2024.

Всего просмотров: 847

Живое дыхание российского современного танца

 Ежегодный женевский фестиваль Antigel, объединяющий самые разные виды искусства, продлится до 24 февраля. Впервые за все время его существования в его программе – сразу три спектакля российского современного танца, которые еще только ждут встречи со зрителем.

Всего просмотров: 716

JTI – лучший работодатель мира. В десятый раз подряд

 Так была оценена способность компании создавать комфортную и эффективную рабочую атмосферу для 46 тысяч ее сотрудников по всему миру.  

Всего просмотров: 667
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Зачем сегодня учить русский?

Посвященный этой теме круглый стол прошел в Женевском университете и вызвал бурную реакцию среди наших читателей.

Всего просмотров: 1,703

Расстанется ли Художественный музей Базеля со своим «Таможенником»?

 Несколько франкоязычных изданий Швейцарии уже преподнесли новость о реституции, как если бы вопрос был решен. Однако это далеко не так.

Всего просмотров: 702

«Мирный саммит» в Швейцарии, «за» и «против»

 Инициатива Иньяцио Кассиса, еще далекая от конкретизации, уже вызвала раскол в швейцарском общественном мнении.

Всего просмотров: 1,163
© 2024 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top