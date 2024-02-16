Где в Швейцарии лучше всего жить?Ответ на этот вопрос можно найти в новом исследовании City Statistics 2024.
JTI – лучший работодатель мира. В десятый раз подрядТак была оценена способность компании создавать комфортную и эффективную рабочую атмосферу для 46 тысяч ее сотрудников по всему миру.
Живое дыхание российского современного танцаЕжегодный женевский фестиваль Antigel, объединяющий самые разные виды искусства, продлится до 24 февраля. Впервые за все время его существования в его программе – сразу три спектакля российского современного танца, которые еще только ждут встречи со зрителем.
Зачем сегодня учить русский?Посвященный этой теме круглый стол прошел в Женевском университете и вызвал бурную реакцию среди наших читателей.
Расстанется ли Художественный музей Базеля со своим «Таможенником»?Несколько франкоязычных изданий Швейцарии уже преподнесли новость о реституции, как если бы вопрос был решен. Однако это далеко не так.
«Мирный саммит» в Швейцарии, «за» и «против»Инициатива Иньяцио Кассиса, еще далекая от конкретизации, уже вызвала раскол в швейцарском общественном мнении.