Главное на сегодня.
Не пей Henniez, козленочком станешь?Компания Nestlé использовала запрещенные процессы обработки при производстве продаваемой во Франции и Швейцарии минеральной воды.
Какие швейцарские товары продолжают поступать в Россию?Журналисты NZZ проанализировали данные швейцарского экспорта и пришли к интересным выводам.
Что неладно между Швейцарией и Азербайджаном?Не успели мы рассказать вам об идущей сейчас в Лозанне выставке родившего в Азербайджане художника Баби Бадалова, как возникли еще две истории, способные, на наш взгляд, заинтересовать нашу аудиторию.
«Мирный саммит» в Швейцарии, «за» и «против»Инициатива Иньяцио Кассиса, еще далекая от конкретизации, уже вызвала раскол в швейцарском общественном мнении.
Зачем сегодня учить русский?Посвященный этой теме круглый стол прошел в Женевском университете и вызвал бурную реакцию среди наших читателей.
Расстанется ли Художественный музей Базеля со своим «Таможенником»?Несколько франкоязычных изданий Швейцарии уже преподнесли новость о реституции, как если бы вопрос был решен. Однако это далеко не так.