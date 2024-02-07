Главное на сегодня.
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Экономика
Какие швейцарские товары продолжают поступать в Россию?Заррина Салимова, Берн
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Журналисты NZZ проанализировали данные швейцарского экспорта и пришли к интересным выводам.
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Экономика
Праздник (фискальный) на улице МСП (женевских)Надежда Сикорская, Женева
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Кажется, не за горами тот день, когда налоговый груз, лежащий на плечах женевских мелких и средних предприятий, будет облегчен.
Не пей Henniez, козленочком станешь?Компания Nestlé использовала запрещенные процессы обработки при производстве продаваемой во Франции и Швейцарии минеральной воды.
«Лица российского сопротивления» в ЦюрихеВ субботу, 3 февраля, в городе на Лиммате можно будет посетить однодневную выставку, посвященную российским политическим заключенным.
Баби Бадалов на лозаннской «Платформе»Сегодня в Кантональном музее искусств в Лозанне открывается первая в Швейцарии персональная выставка очень необычного художника и поэта, родившегося в Азербайджане.
«Мирный саммит» в Швейцарии, «за» и «против»Инициатива Иньяцио Кассиса, еще далекая от конкретизации, уже вызвала раскол в швейцарском общественном мнении.
Зачем сегодня учить русский?Посвященный этой теме круглый стол прошел в Женевском университете и вызвал бурную реакцию среди наших читателей.
Без каких продуктов Nestlé России не прожить?Несмотря на поток событий одно другого ужаснее, профессионалы не выпускают из внимания процесс применения экономических санкций против России швейцарскими предприятиями.