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среда, 7 февраля 2024 года   

Главное на сегодня.
Экономика

Какие швейцарские товары продолжают поступать в Россию?

Заррина Салимова, Берн

Журналисты NZZ проанализировали данные швейцарского экспорта и пришли к интересным выводам.

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Экономика

Праздник (фискальный) на улице МСП (женевских)

Надежда Сикорская, Женева

Кажется, не за горами тот день, когда налоговый груз, лежащий на плечах женевских мелких и средних предприятий, будет облегчен.

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