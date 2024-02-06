Главное на сегодня.
Все дороги ведут в Женеву?Город Кальвина оказался на 10-м месте в списке рекомендуемых мест для посещения в 2024 году по версии «Нью-Йорк Таймс». И единственным в Швейцарии. С ним соседствует Алма-Ата.
Не пей Henniez, козленочком станешь?Компания Nestlé использовала запрещенные процессы обработки при производстве продаваемой во Франции и Швейцарии минеральной воды.
На заметку потребителямС 1 февраля в Швейцарии вступают в силу новые положения о пищевых продуктах. Кроме того, с апреля будут внесены изменения в шкалу Nutri-score.
Зачем сегодня учить русский?Посвященный этой теме круглый стол прошел в Женевском университете и вызвал бурную реакцию среди наших читателей.
Без каких продуктов Nestlé России не прожить?Несмотря на поток событий одно другого ужаснее, профессионалы не выпускают из внимания процесс применения экономических санкций против России швейцарскими предприятиями.
«Мирный саммит» в Швейцарии, «за» и «против»Инициатива Иньяцио Кассиса, еще далекая от конкретизации, уже вызвала раскол в швейцарском общественном мнении.