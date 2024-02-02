Главное на сегодня.
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Политика
«Лица российского сопротивления» в ЦюрихеЗаррина Салимова, Цюрих
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В субботу, 3 февраля, в городе на Лиммате можно будет посетить однодневную выставку, посвященную российским политическим заключенным.
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Культура
Баби Бадалов на лозаннской «Платформе»Надежда Сикорская, Лозанна
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Сегодня в Кантональном музее искусств в Лозанне открывается первая в Швейцарии персональная выставка очень необычного художника и поэта, родившегося в Азербайджане.
«Мирный саммит» в Швейцарии, «за» и «против»Инициатива Иньяцио Кассиса, еще далекая от конкретизации, уже вызвала раскол в швейцарском общественном мнении.
Русский балет в Цюрихской опереВ цюрихском Opernhaus – знаковая премьера. Через сто лет после первого показа в Париже здесь танцуют легендарную «Свадебку» Игоря Стравинского, один из трех одноактных балетов, включенных в спектакль «Хранители времени».
Все дороги ведут в Женеву?Город Кальвина оказался на 10-м месте в списке рекомендуемых мест для посещения в 2024 году по версии «Нью-Йорк Таймс». И единственным в Швейцарии. С ним соседствует Алма-Ата.
Зачем сегодня учить русский?Посвященный этой теме круглый стол прошел в Женевском университете и вызвал бурную реакцию среди наших читателей.
«Мирный саммит» в Швейцарии, «за» и «против»Инициатива Иньяцио Кассиса, еще далекая от конкретизации, уже вызвала раскол в швейцарском общественном мнении.
Без каких продуктов Nestlé России не прожить?Несмотря на поток событий одно другого ужаснее, профессионалы не выпускают из внимания процесс применения экономических санкций против России швейцарскими предприятиями.