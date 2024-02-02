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пятница, 2 февраля 2024 года   

Главное на сегодня.
Политика

«Лица российского сопротивления» в Цюрихе

Заррина Салимова, Цюрих

В субботу, 3 февраля, в городе на Лиммате можно будет посетить однодневную выставку, посвященную российским политическим заключенным.

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Культура

Баби Бадалов на лозаннской «Платформе»

Надежда Сикорская, Лозанна

Сегодня в Кантональном музее искусств в Лозанне открывается первая в Швейцарии персональная выставка очень необычного художника и поэта, родившегося в Азербайджане.

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