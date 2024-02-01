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четверг, 1 февраля 2024 года   

Главное на сегодня.
Жизнь в Швейцарии

В кантоне Фрибург провалилась попытка «отмены культуры»

Надежда Сикорская, Фрибург

Поучительная история о том, как защита чувств верующих уступила «Мессе мира» - сочинение британского композитора Карла Дженкинса будет исполнено без купюр.

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Швейцарский стиль

Рисуя буквы

Заррина Салимова, Женева

Приз Solo artgenève - F.P.Journe 2024 был присужден галерее Lovay Fine Arts за персональную выставку Паскаля Вонлантена.

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