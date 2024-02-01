Главное на сегодня.
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Жизнь в Швейцарии
В кантоне Фрибург провалилась попытка «отмены культуры»Надежда Сикорская, Фрибург
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Поучительная история о том, как защита чувств верующих уступила «Мессе мира» - сочинение британского композитора Карла Дженкинса будет исполнено без купюр.
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Швейцарский стиль
Рисуя буквыЗаррина Салимова, Женева
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Приз Solo artgenève - F.P.Journe 2024 был присужден галерее Lovay Fine Arts за персональную выставку Паскаля Вонлантена.
«Мирный саммит» в Швейцарии, «за» и «против»Инициатива Иньяцио Кассиса, еще далекая от конкретизации, уже вызвала раскол в швейцарском общественном мнении.
Русский балет в Цюрихской опереВ цюрихском Opernhaus – знаковая премьера. Через сто лет после первого показа в Париже здесь танцуют легендарную «Свадебку» Игоря Стравинского, один из трех одноактных балетов, включенных в спектакль «Хранители времени».
Все дороги ведут в Женеву?Город Кальвина оказался на 10-м месте в списке рекомендуемых мест для посещения в 2024 году по версии «Нью-Йорк Таймс». И единственным в Швейцарии. С ним соседствует Алма-Ата.
Без каких продуктов Nestlé России не прожить?Несмотря на поток событий одно другого ужаснее, профессионалы не выпускают из внимания процесс применения экономических санкций против России швейцарскими предприятиями.
Зачем сегодня учить русский?Посвященный этой теме круглый стол прошел в Женевском университете и вызвал бурную реакцию среди наших читателей.
«Мирный саммит» в Швейцарии, «за» и «против»Инициатива Иньяцио Кассиса, еще далекая от конкретизации, уже вызвала раскол в швейцарском общественном мнении.