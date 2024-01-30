Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

вторник, 30 января 2024 года   

Главное на сегодня.


 

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.16
CHF-EUR 1.07
CHF-RUB 103.97

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Кроссовки On: произвести подешевле, продать подороже?

 Выпускающая спортивную обувь швейцарская компания On, в которую инвестировал «король тенниса» Роджер Федерер, попала под шквал критики после того, как стало известно о невысокой стоимости производства кроссовок и огромной марже предприятия.

Всего просмотров: 778

Кто ворует русские книги?

Женевская библиотеке стала одной из жертв криминальной банды, орудующей в Европе.

Всего просмотров: 664

EPFL планирует ограничить число иностранных студентов

 Количество учащихся на первом курсе бакалавриата может быть сокращено до трех тысяч человек. Ограничения планируется ввести на четыре года – с возможностью продления в случае необходимости.

Всего просмотров: 552
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Без каких продуктов Nestlé России не прожить?

 Несмотря на поток событий одно другого ужаснее, профессионалы не выпускают из внимания процесс применения экономических санкций против России швейцарскими предприятиями.

Всего просмотров: 2,016

Зачем сегодня учить русский?

Посвященный этой теме круглый стол прошел в Женевском университете и вызвал бурную реакцию среди наших читателей.

Всего просмотров: 1,083

«Мирный саммит» в Швейцарии, «за» и «против»

 Инициатива Иньяцио Кассиса, еще далекая от конкретизации, уже вызвала раскол в швейцарском общественном мнении.

Всего просмотров: 480
© 2024 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top