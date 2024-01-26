Главное на сегодня.
Зачем сегодня учить русский?Посвященный этой теме круглый стол прошел в Женевском университете и вызвал бурную реакцию среди наших читателей.
Иммигранты – в города, резиденты – в пригородыНовые данные, обнародованные Федеральной статистической службой Швейцарии, позволяют говорить об интересной тенденции, причины которой не так очевидны, как может показаться на первый взгляд.
Кроссовки On: произвести подешевле, продать подороже?Выпускающая спортивную обувь швейцарская компания On, в которую инвестировал «король тенниса» Роджер Федерер, попала под шквал критики после того, как стало известно о невысокой стоимости производства кроссовок и огромной марже предприятия.
Миллиарды – садовнику?Проживающий в Швейцарии внук основателя модного дома Hermès хочет усыновить работавшего у него садовника, чтобы передать ему в наследство миллиардное состояние. Эти планы пришлись по душе не всем.
Без каких продуктов Nestlé России не прожить?Несмотря на поток событий одно другого ужаснее, профессионалы не выпускают из внимания процесс применения экономических санкций против России швейцарскими предприятиями.
Зачем сегодня учить русский?Посвященный этой теме круглый стол прошел в Женевском университете и вызвал бурную реакцию среди наших читателей.