Главное на сегодня.
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Экономика
Российский уран для швейцарских АЭС?Заррина Салимова, Берн
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По сообщениям Tages-Anzeiger, энергоконцерн Axpo, получавший большую часть топлива для своих атомных станций из России, заключил контракты с другими поставщиками.
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Жизнь в Швейцарии
Японское наследие, европейская история, глобальный бизнес – 25 лет JTIНадежда Сикорская, Женева
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В 2024 году давний партнер Нашей Газеты, компания Japan Tobacco International (JTI), один из крупнейших в мире производителей сигарет и содержащих никотин продуктов, отмечает юбилей, и мы с удовольствием будем рассказывать вам о ее многосторонней деятельности в Швейцарии и на территории постсоветского пространства.
Зачем сегодня учить русский?Посвященный этой теме круглый стол прошел в Женевском университете и вызвал бурную реакцию среди наших читателей.
Система, обращающая в прахСегодня в книжные магазины Швейцарии и Франции поступит роман Саши Филипенко «Кремулятор», вышедший во французском переводе Марины Скаловой в лозаннском издательстве Éditions Noir sur Blanc. 15 января в Париже автору была вручена премия Transfuge за лучший европейский роман 2023 года.
Большой брат в ШвейцарииСогласно изданию Republik, разведывательная служба Швейцарии (SRC) cледит за населением в интернете.
Зачем сегодня учить русский?Посвященный этой теме круглый стол прошел в Женевском университете и вызвал бурную реакцию среди наших читателей.
Миллиарды – садовнику?Проживающий в Швейцарии внук основателя модного дома Hermès хочет усыновить работавшего у него садовника, чтобы передать ему в наследство миллиардное состояние. Эти планы пришлись по душе не всем.
Без каких продуктов Nestlé России не прожить?Несмотря на поток событий одно другого ужаснее, профессионалы не выпускают из внимания процесс применения экономических санкций против России швейцарскими предприятиями.