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вторник, 23 января 2024 года   

Главное на сегодня. 
Экономика

Российский уран для швейцарских АЭС?

Заррина Салимова, Берн

По сообщениям Tages-Anzeiger, энергоконцерн Axpo, получавший большую часть топлива для своих атомных станций из России, заключил контракты с другими поставщиками.

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Жизнь в Швейцарии

Японское наследие, европейская история, глобальный бизнес – 25 лет JTI

Надежда Сикорская, Женева

В 2024 году давний партнер Нашей Газеты, компания Japan Tobacco International (JTI), один из крупнейших в мире производителей сигарет и содержащих никотин продуктов, отмечает юбилей, и мы с удовольствием будем рассказывать вам о ее многосторонней деятельности в Швейцарии и на территории постсоветского пространства.

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