Жизнь в Швейцарии Японское наследие, европейская история, глобальный бизнес – 25 лет JTI Надежда Сикорская, Женева В 2024 году давний партнер Нашей Газеты, компания Japan Tobacco International (JTI), один из крупнейших в мире производителей сигарет и содержащих никотин продуктов, отмечает юбилей, и мы с удовольствием будем рассказывать вам о ее многосторонней деятельности в Швейцарии и на территории постсоветского пространства. подробнее