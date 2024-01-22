Главное на сегодня.
Система, обращающая в прахСегодня в книжные магазины Швейцарии и Франции поступит роман Саши Филипенко «Кремулятор», вышедший во французском переводе Марины Скаловой в лозаннском издательстве Éditions Noir sur Blanc. 15 января в Париже автору была вручена премия Transfuge за лучший европейский роман 2023 года.
Большой брат в ШвейцарииСогласно изданию Republik, разведывательная служба Швейцарии (SRC) cледит за населением в интернете.
От Комитаса до Параджанова27 января Ансамбль Гурджиева (Армения) даст единственный концерт в Женеве – не пропустите.
Миллиарды – садовнику?Проживающий в Швейцарии внук основателя модного дома Hermès хочет усыновить работавшего у него садовника, чтобы передать ему в наследство миллиардное состояние. Эти планы пришлись по душе не всем.
Зачем сегодня учить русский?Посвященный этой теме круглый стол прошел в Женевском университете и вызвал бурную реакцию среди наших читателей.
Без каких продуктов Nestlé России не прожить?Несмотря на поток событий одно другого ужаснее, профессионалы не выпускают из внимания процесс применения экономических санкций против России швейцарскими предприятиями.