Главное на сегодня.
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Экономика
Как не заплатить завышенную цену за недвижимость?Заррина Салимова, Берн
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При торгах без фиксированной цены стоит учитывать ряд важных факторов.
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Культура
От Комитаса до ПараджановаНадежда Сикорская, Женева
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27 января Ансамбль Гурджиева (Армения) даст единственный концерт в Женеве – не пропустите.
Найдут ли в Давосе «формулу мира»?Небольшой швейцарский городок принимает в эти дни сразу две полностью и частично посвященные вопросам мирного урегулирования войны в Украине встречи: завершившееся в воскресенье совещание советников по национальной безопасности и открывающийся сегодня Всемирный экономический форум (ВЭФ).
Система, обращающая в прахСегодня в книжные магазины Швейцарии и Франции поступит роман Саши Филипенко «Кремулятор», вышедший во французском переводе Марины Скаловой в лозаннском издательстве Éditions Noir sur Blanc. 15 января в Париже автору была вручена премия Transfuge за лучший европейский роман 2023 года.
«Архипелаг ГУЛАГ»: 50 лет спустяВ течение этого года Фонд Яна Михальского организует серию встреч и лекций, посвященных пятидесятилетию первого издания монументального труда Александра Исаевича Солженицына.
Миллиарды – садовнику?Проживающий в Швейцарии внук основателя модного дома Hermès хочет усыновить работавшего у него садовника, чтобы передать ему в наследство миллиардное состояние. Эти планы пришлись по душе не всем.
Джулиано да Эмполи: «Стратегия Путина – сеять хаос»Предлагаем вашему вниманию эксклюзивное интервью автора романа «Кремлевский волшебник», удостоенного Гран-при Французской Академии и вошедшего в короткий список премии Гонкура.
Без каких продуктов Nestlé России не прожить?Несмотря на поток событий одно другого ужаснее, профессионалы не выпускают из внимания процесс применения экономических санкций против России швейцарскими предприятиями.