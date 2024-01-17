Главное на сегодня.
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Культура
Система, обращающая в прахНадежда Сикорская, Лозанна
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Сегодня в книжные магазины Швейцарии и Франции поступит роман Саши Филипенко «Кремулятор», вышедший во французском переводе Марины Скаловой в лозаннском издательстве Éditions Noir sur Blanc. 15 января в Париже автору была вручена премия Transfuge за лучший европейский роман 2023 года.
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Образование и наука
Женевский университет просит об увеличении бюджетаЗаррина Салимова, Женева
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… А Народная партия Швейцарии в ответ на это предлагает повысить плату за обучение для иностранных студентов вуза.
Лишенные счета в швейцарском банкеПо сообщениям Le Temps, некоторые клиенты кредитно-финансовых учреждений Швейцарии недавно получили письма с уведомлением о том, что их счета скоро будут закрыты – без объяснения причин.
Нельсон Гернер, классный концерт18 и 19 января в женевском Salle des Abeilles знаменитый аргентинский пианист выступит со своими учениками: трое из четверых приехали в Женеву из Москвы.
Найдут ли в Давосе «формулу мира»?Небольшой швейцарский городок принимает в эти дни сразу две полностью и частично посвященные вопросам мирного урегулирования войны в Украине встречи: завершившееся в воскресенье совещание советников по национальной безопасности и открывающийся сегодня Всемирный экономический форум (ВЭФ).
Без каких продуктов Nestlé России не прожить?Несмотря на поток событий одно другого ужаснее, профессионалы не выпускают из внимания процесс применения экономических санкций против России швейцарскими предприятиями.
Миллиарды – садовнику?Проживающий в Швейцарии внук основателя модного дома Hermès хочет усыновить работавшего у него садовника, чтобы передать ему в наследство миллиардное состояние. Эти планы пришлись по душе не всем.
Джулиано да Эмполи: «Стратегия Путина – сеять хаос»Предлагаем вашему вниманию эксклюзивное интервью автора романа «Кремлевский волшебник», удостоенного Гран-при Французской Академии и вошедшего в короткий список премии Гонкура.