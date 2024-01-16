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четверг, 18 января 2024 года
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Лишенные счета в швейцарском банке

По сообщениям Le Temps, некоторые клиенты кредитно-финансовых учреждений Швейцарии недавно получили письма с уведомлением о том, что их счета скоро будут закрыты – без объяснения причин.

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Неравномерное налоговое бремя в Швейцарии

Швейцарские журналисты выяснили, в каких коммунах самые высокие налоги, а в каких – самые низкие.

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Александр Архангельский: «Национальная память не полностью совпадает с государственной»

 В декабре 2023 года документальный фильм Александра Архангельского, Максима Курникова и Татьяны Сорокиной "Голод", рассказывающий о страшном голоде 1920-х годов, унесшем по меньшей мере пять миллионов жизней, и о международной солидарности вне идеологии и политики, был показан в Женевском университете. Александр Архангельский, бывший профессор московской Высшей школы экономики, бывший телеведущий, но по-прежнему журналист и писатель ответил на вопросы Нашей Газеты. 

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Финансовые прогнозы на 2024 год

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