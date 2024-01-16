В декабре 2023 года документальный фильм Александра Архангельского, Максима Курникова и Татьяны Сорокиной "Голод", рассказывающий о страшном голоде 1920-х годов, унесшем по меньшей мере пять миллионов жизней, и о международной солидарности вне идеологии и политики, был показан в Женевском университете. Александр Архангельский, бывший профессор московской Высшей школы экономики, бывший телеведущий, но по-прежнему журналист и писатель ответил на вопросы Нашей Газеты.