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пятница, 12 января 2024 года   

Главное на сегодня.
Экономика

Лишенные счета в швейцарском банке

Заррина Салимова, Берн

По сообщениям Le Temps, некоторые клиенты кредитно-финансовых учреждений Швейцарии недавно получили письма с уведомлением о том, что их счета скоро будут закрыты – без объяснения причин.

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Культура

Нельсон Гернер, классный концерт

Надежда Сикорская, Женева

18 и 19 января в женевском Salle des Abeilles знаменитый аргентинский пианист выступит со своими учениками: трое из четверых приехали в Женеву из Москвы.

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