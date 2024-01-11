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Экономика
Лишенные счета в швейцарском банкеЗаррина Салимова, Берн
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По сообщениям Le Temps, некоторые клиенты кредитно-финансовых учреждений Швейцарии недавно получили письма с уведомлением о том, что их счета скоро будут закрыты – без объяснения причин.
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Культура
Нельсон Гернер, классный концертНадежда Сикорская, Женева
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18 и 19 января в женевском Salle des Abeilles знаменитый аргентинский пианист выступит со своими учениками: трое из четверых приехали в Женеву из Москвы.
Цена на лекарства, или как сэкономить миллионы франков?Проект мер экономии, представленный Федеральным советом в прошлом декабре, вступит в силу 1 июля 2024 года.
Неравномерное налоговое бремя в ШвейцарииШвейцарские журналисты выяснили, в каких коммунах самые высокие налоги, а в каких – самые низкие.
Финансовые прогнозы на 2024 годТеме инвестиций и состоянию мировой экономики был посвящен круглый стол, организованный журналом Le Temps.
Без каких продуктов Nestlé России не прожить?Несмотря на поток событий одно другого ужаснее, профессионалы не выпускают из внимания процесс применения экономических санкций против России швейцарскими предприятиями.
Финансовые прогнозы на 2024 годТеме инвестиций и состоянию мировой экономики был посвящен круглый стол, организованный журналом Le Temps.
Миллиарды – садовнику?Проживающий в Швейцарии внук основателя модного дома Hermès хочет усыновить работавшего у него садовника, чтобы передать ему в наследство миллиардное состояние. Эти планы пришлись по душе не всем.