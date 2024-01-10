Главное на сегодня.
Где в Швейцарии можно принять молочную ванну?Продолжаем публикацию серии очерков Натальи Бегловой о швейцарских гостиницах.
Тела разные важны, тела разные нужныВ Цюрихском музее дизайна (Museum für Gestaltung Zürich) до 25 февраля открыта выставка «Говорящие тела». Ниже - о том, чем она интересна и почему мы рекомендуем ее посетить.
Цена на лекарства, или как сэкономить миллионы франков?Проект мер экономии, представленный Федеральным советом в прошлом декабре, вступит в силу 1 июля 2024 года.
Без каких продуктов Nestlé России не прожить?Несмотря на поток событий одно другого ужаснее, профессионалы не выпускают из внимания процесс применения экономических санкций против России швейцарскими предприятиями.
Миллиарды – садовнику?Проживающий в Швейцарии внук основателя модного дома Hermès хочет усыновить работавшего у него садовника, чтобы передать ему в наследство миллиардное состояние. Эти планы пришлись по душе не всем.
Финансовые прогнозы на 2024 годТеме инвестиций и состоянию мировой экономики был посвящен круглый стол, организованный журналом Le Temps.