Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

суббота, 6 января 2024 года   

Главное на завтра. 


 

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.19
CHF-EUR 1.08
CHF-RUB 106.76

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Что изменится в Швейцарии в 2024 году?

В этом году в силу вступают ряд принятых недавно законодательных поправок, причем некоторые уже с сегодняшнего дня.

Всего просмотров: 893

Roche вступает в борьбу с ожирением

Базельский фармацевтический гигант объявил о приобретении американской компании, разрабатывающей инновационные препараты для людей, страдающих метаболическими заболеваниями, включая избыточный вес и диабет.

Всего просмотров: 729

Тела разные важны, тела разные нужны

 В Цюрихском музее дизайна (Museum für Gestaltung Zürich) до 25 февраля открыта выставка «Говорящие тела». Ниже - о том, чем она интересна и почему мы рекомендуем ее посетить.

Всего просмотров: 597
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Без каких продуктов Nestlé России не прожить?

 Несмотря на поток событий одно другого ужаснее, профессионалы не выпускают из внимания процесс применения экономических санкций против России швейцарскими предприятиями.

Всего просмотров: 1,711

Плетнев, Рахманинов и оркестр его имени

 30 и 31 октября Rachmaninoff International Orchestra даст свои первые публичные концерты в концертном зале Института Розе, в Ролле.

Всего просмотров: 2,978

Миллиарды – садовнику?

Проживающий в Швейцарии внук основателя модного дома Hermès хочет усыновить работавшего у него садовника, чтобы передать ему в наследство миллиардное состояние. Эти планы пришлись по душе не всем.

Всего просмотров: 1,611
© 2024 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top