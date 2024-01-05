Главное на завтра.
Что изменится в Швейцарии в 2024 году?В этом году в силу вступают ряд принятых недавно законодательных поправок, причем некоторые уже с сегодняшнего дня.
Roche вступает в борьбу с ожирениемБазельский фармацевтический гигант объявил о приобретении американской компании, разрабатывающей инновационные препараты для людей, страдающих метаболическими заболеваниями, включая избыточный вес и диабет.
Тела разные важны, тела разные нужныВ Цюрихском музее дизайна (Museum für Gestaltung Zürich) до 25 февраля открыта выставка «Говорящие тела». Ниже - о том, чем она интересна и почему мы рекомендуем ее посетить.
Без каких продуктов Nestlé России не прожить?Несмотря на поток событий одно другого ужаснее, профессионалы не выпускают из внимания процесс применения экономических санкций против России швейцарскими предприятиями.
Плетнев, Рахманинов и оркестр его имени30 и 31 октября Rachmaninoff International Orchestra даст свои первые публичные концерты в концертном зале Института Розе, в Ролле.
Миллиарды – садовнику?Проживающий в Швейцарии внук основателя модного дома Hermès хочет усыновить работавшего у него садовника, чтобы передать ему в наследство миллиардное состояние. Эти планы пришлись по душе не всем.